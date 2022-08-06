Путин и Эрдоган провели 4-часовые переговоры в Сочи и договорились об углублении сотрудничества
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели четырехчасовые переговоры в Сочи в пятницу, 5 августа, сообщает сообщает агентство Reuters.
Лидеры стран подчеркнули готовность к углублению сотрудничества между своими странами, "несмотря на текущие вызовы на региональной и глобальной арене".
Президенты также договорились укреплять двусторонний экономический обмен. Они заявили, что их "конструктивное сотрудничество" сыграло важную роль в разрешении морского экспорта зерна, заблокированного в портах на юге Украины с начала спецоперации.
В своем совместном заявлении Эрдоган и Путин также подчеркнули необходимость "полного выполнения Стамбульского соглашения, позволяющего, в том числе, обеспечить бесперебойный экспорт российского зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства".
Главы государств подчеркнули решимость обеих стран бороться с террористическими организациями в Сирии. Перед встречей с Путиным президент Турции заявил, что координация действий обеих стран "принесет облегчение ближневосточному региону".
Эрдоган добавил, что Турция ценит сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом.
Опубликовано: Николай Скира
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