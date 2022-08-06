Египет намерен выступить посредником в обострившемся конфликте в секторе Газа

Ввиду новой эскалации конфликта в секторе Газа Египет пытается выступить посредником между Израилем и палестинцами.

«Мы надеемся достичь консенсуса, чтобы вернуться к спокойствию как можно скорее», — сообщил представитель египетской службы безопасности. Представитель израильской армии.

Напряженность в секторе Газа вновь возросла с прошлого понедельника. В тот день израильские власти арестовали террориста Бассама аль-Саади, высокопоставленного члена «Исламистского джихада» (PIJ).

17-летний член группировки умер при аресте на Западном берегу реки Иордан. Затем военное подразделение «Исламистского джихада» «Сараджа аль-Кудс» угрожало отомстить. Организация «Исламистский джихад» тесно связана с заклятым врагом Израиля Ираном и регулярно наносит ракетные удары по Израилю из сектора Газа.