Теннисист Александр Зверев рассказал, что болен диабетом и организовал спецфонд по борьбе с ним

Олимпийский чемпион среди юниоров Александр Зверев сообщил, что болен диабетом. В возрасте четырех лет у уроженца Гамбурга диагностировали диабет 1 типа.

«Я не думал об этом, когда был маленьким мальчиком, позже все больше и больше. Я хочу показать, что с этим заболеванием можно пройти долгий путь», — сказал Зверев в субботу и одновременно объявил о создании своего фонда «Фонд Александра Зверева — Помощь против диабета».

«Теперь, много лет спустя, а также с успехом позади, я чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы обнародовать эту инициативу», — сказал уроженец Гамбурга.

Он хочет быть образцом для подражания для людей, которые уже больны, а также поддержкой для детей, «которые все еще могут избежать диабета с активной жизнью и правильной профилактикой».

Помимо предоставления инсулина и других основных лекарств, его фонд финансирует проекты для пострадавших детей и молодежи.

«Я нахожусь в привилегированном положении, живу той жизнью, которой всегда хотел жить. Я всегда хотел играть в теннис, ездить на турниры по всему миру и быть в числе лучших теннисистов мира. Тот факт, что я смог это сделать, в основном благодаря моим родителям и моему брату, которые всегда безоговорочно поддерживали меня на моем пути туда и продолжают делать это сегодня», — сказал 25-летний спортсмен, который в настоящее время находится в реабилитационном центре после полученной серьезной травмы связок.