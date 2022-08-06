Иран предлагает США более реалистичный сценарий возобновления ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян призвал США к более реалистичному ответу на предложения его страны по ядерной сделке.

В Вене уже несколько дней проходят непрямые переговоры по данному вопросу. Компромисса пока не предвидится, а программа Тегерана по обогащению урана продвигается вперед.

Иранские СМИ предполагают, что камнем преткновения в переговорах о возрождении пакта может быть отказ Ирана рассмотреть предполагаемые необъяснимые следы урана, как того требует МАГАТЭ.

В июне Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, критикующую Иран за неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных объектах.

Но высокопоставленный помощник президента Ирана сказал, что Тегеран потребовал закрыть этот вопрос, прежде чем он согласится возобновить соблюдение пакта.

Европейские стороны сделки призвали Иран не выдвигать нереалистичных требований, выходящих за рамки ядерной сделки, в том числе в отношении гарантий МАГАТЭ.

Они заявили, что текст соглашения находится на столе, а повторного открытия переговоров не будет. Теперь Иран должен принять решение о заключении сделки, пока это еще возможно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на одного иранского и одного европейского чиновника сообщило, что Тегеран отказался от основного камня преткновения — своего требования об исключении его Корпуса стражей исламской революции из санкционного списка США.