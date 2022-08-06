Историки рассказали, что известно о даче Сталина Холодная речка

Многие поклонники Иосифа Сталина склонны считать, что вождь народов жил аскетично, не брал ни рубля из казны, а из имущества у него были лишь усы да трубка.

Дача Холодная речка построена по проекту Мирона Миружанова - основного архитектора всех сталинских дач - в 3 этажа в форме корабля. Корабль, по задумке автора, олицетворял Советский союз, а Сталин был капитаном этого корабля.

Дача была окрашена в зелёный цвет в целях маскировки, и сверху, среди зелёной чащи, её нельзя было обнаружить. Дворовая территория освещалась фонарями - "коброчками", света от которых было достаточно для освещения двора, но недостаточно, чтобы заметить объект с воздуха.

Вместо обычных стёкол в окнах дома был установлен 10мм горный хрусталь, выполнявший функцию природного кондиционера: он не нагревался от солнечных лучей, а в тандеме с деревянными панелями создавал благоприятный стабильный микроклимат внутри помещения.

Постоянная температура и пониженная влажность способствовали тому, что вся обстановка внутри дома сохранилась в наше время практически в первозданном виде.

Все эти тонкости были тщательно продуманы ещё при строительстве здания, так как Сталин не выносил холод, также как и не выносил духоту: стабильная, комфортная для него температура составляла 24-26 градусов. В этом доме никогда не было ни жарко летом, ни холодно зимой (было паровое отопление, топили углем).

Мебель на даче была особенная. К примеру, один только гарнитур из красного дерева (из тиса - одной из самых твёрдых породы древесины) стоил примерно 12 годовых зарплат среднестатистического советского человека, при этом гарантийный срок его составлял около 100 лет.

Если купить что-то попроще, например, из каштана, то гарантийный срок был уже меньше - около 50 лет, но и стоило это примерно 4-5 зарплат.

Одна из рекомендаций при строительстве дома гласила, что все интерьеры должны быть максимально скопированы с кремлевского кабинета, что, собственно, и можно здесь увидеть: прямоугольные формы, деревянные панели из ценных пород древесины.

Единственный интерьер, который вызывал у Сталина чувство комфорта и безопасности, был кремлёвский кабинет, поэтому 20 дач в разных уголках Советского Союза были чётко скопированы с него, в том числе и 6 бункеров: один в один, вплоть до фальшивых дверей.

Инструкциям старались следовать: ведь когда Сталин что-то просил, главное было исполнить это так, чтобы все остались живы...

Мебель на даче сохранилась за счёт ценных пород древесины, но, ко всему прочему, и обивка на ней до сих пор - та самая, сталинская.

В интерьерах категорически запрещено было что-либо менять: если Сталин раз заехал, посмотрел - понравилось, значит, к следующему приезду все должно было остаться в том же виде, поэтому каждые 2 года по правилам этого дома обивку на всей мебели перетягивали на точно такую же, только новую.

Ну а если в промежутках случались казусы (кто-то прожег, пролил жидкость), то на всякий случай на каждый предмет был продуман ещё и дубликат: испортили кресло => забрали, заменили на точно такое же, только новое. Как говорится: вуаля! и все остались живы.

На даче были категорически запрещены ковры. Сталин говорил, что они "скрадывают шаги".

Чтобы из любой комнаты этого дома слышать, как по нему кто-то идет, паркетные полы ничем не накрывали, а вместо тюлей висели плотные льняные занавески, которые до сих пор сохранились, но в сегодняшнее время не используются, так как комнаты с ними превращаются в пещеру Алладина: очень темно, ничего не видно.

Сталину же было так комфортно: чем скуднее было освещение в его помещениях, тем лучше, а мнение остальных его совершенно не волновало.

Ко всему прочему есть интересное наблюдение: при подобном свете и при определённом уровне стресса эти потолки имеют свойство "опускаться" ... Такое вот лёгкое психологическое давление...

В общем и целом они были сделаны для хорошей акустики. В комнатах совершенно невозможно шептаться: как бы тихо вы не говорили, вас все равно будет слышно. Это было важно, так как сам Сталин всегда говорил тихо.

Большинство трофейных вещей появились в доме в 1946 году, и их здесь предостаточно, например, люстра в обеденной и 5 комплектов сантехники в ванных комнатах. Сантехника была изготовлена в Берлине в 1940 году и в этот дом попала все в том же 1946г. Несмотря на свой возраст до сих пор работает. Цельноотлитые унитазы для того времени были шедевром.

Ванных комнат на даче 5. Они одинаковые, совмещённые, потому что делить их было не с кем - и это было требование Сталина.

Многочисленные гости, родственники, соратники и даже дети, все, кто приезжал к Сталину, по своим личным нуждам отправлялись либо в гостевой дом, либо в отдельное крыло, которое никак не соединялось с основным домом напрямую, т.е. всеми комнатами в доме пользовался только он один.

За столом, если его разложить прямо, помещалось 40 человек, если буквой Т (это стол-трансформер) - 45, а в собранном виде, как на фото, 14-16 персон. Под столом находятся очень мощные тумбы из цельной древесины для удержания всей этой конструкции.

С 1976 года был объявлен тендер: дома разыграли между ведомствами, а эта дача самой последней в 1978 году была передана дипломатическому корпусу Советского Союза. Здесь с 1978 по 1989г. отдыхали исключительно послы и дипломаты иностранных государств.

Перед тем, как запустить сюда иностранцев, повесили тюль, постелили ковры, чтобы сберечь паркет. Когда в 1990 году ФСО Российской Федерации уходило с этих дач (а их на территории Абхазии 5), они забрали с собой некоторые предметы интерьера: телефонный аппарат, патефон, кровати.

Для чего, неизвестно. Объясняли тем, что на сочинской даче планируется организовать дом-музей, но куда все исчезло на самом деле, отследить уже не представляется возможным.

Представители Федеральной службы охраны все ещё приезжают на Холодную Речку: на каждой даче они оставили за собой право использовать некоторые комнаты, а иногда и весь дом целиком.

Когда на дачу приезжает кто-то из российских гостей, то перекрывают все, вплоть до дороги за 2 км до дачи. На Холодной речке представители госаппарата останавливаются на втором этаже (чаще всего это российские военные): здесь расположены две спальни, а мебель, сантехнику и многие предметы обихода поменяли ещё в середине 90-х годов.

На второй этаж предусмотрительно сделаны отдельные входы-выходы, таким образом ни многочисленные туристы-экскурсанты, ни сами представители госаппарата не мешают друг другу.

Отдельно хотелось бы рассказать о шедеврах этого дома - зеркалах. Это хрусталь, покрытый особым раствором серебра и его главная особенность - максимально чистое и чёткое изображение без искажений.

Если вы когда-нибудь хотели увидеть себя такими, какими вас видят окружающие, обязательно посетите дачу Холодная Речка. Хрустальные зеркала покрыты особым составом: они, во-первых, не искажают изображение даже на расстоянии, а во-вторых, у них максимальный панорамный обзор.

В зеркале отображается практически вся комната по периметру. Если вы находитесь в этой комнате, то можете хоть на люстре (тоже, кстати, 1946го года) качаться, вас все равно будет видно.

Сталин приезжал на эту дачу с 1933 по 1952 год включительно. В последний раз в ноябре 1952 года со своей дочерью, Светланой Аллилуевой, которая позже в своих мемуарах, будучи уже в Америке, описала как "худшие 3 недели в своей жизни", так как с папочкой отношения не ладились. Стоит добавить, что они у него ни с кем не ладились...

Одна из спален была самой часто посещаемой комнатой дома, особенно в летнее жаркое время: за счёт скалы, которая здесь подступает максимально близко к дому, температура в комнате была на 3 градуса меньше, чем в остальных комнатах, в любую погоду.

Сталин духоте всегда предпочитал прохладу, хотя холод он не переносил. В общем, эта комната ему максимально подходила, даже технически она считалась самой безопасной: здесь невозможно ни с одной стороны света выставить снайпера.

Что касается кроватей: всем они кажутся крохотными. На самом деле это стандартные гарнитуры 1930-х годов. Ничего лишнего, ничего особенного. Цифры (180 длина и 90 ширина) легко объясняет статистика того времени.

Среднестатистический советский человек был ростом 174 см, поэтому подобные кровати подходили абсолютному большинству советского народа. Высокие люди, безусловно, встречались, но в процентном соотношении их было слишком мало, чтобы под них подгонять весь стандарт.

Кроватей - две, так как мода и нравы тех лет диктуют именно такой дизайн: потому что нравственность, потому что Советский Союз, потому что секса нет и, чтобы пятилетку уложить в четырехлетку, по ночам нужно отдыхать.

Круглые кнопки возле каждого выключателя - классические кнопки вызова охраны. На всякий случай. Сталин был полуночником, не спал по ночам, ложился в 5-6 утра.

Ни охраны, ни персонала в доме не было, под утро что-то могло понадобиться, поэтому была волшебная кнопочка: нажал, и в течение полутора минут прибегал его личный телохранитель или начальник штатной охраны и решал все поставленные задачи.

Библиотека Сталина составляла чуть более 22 000 экземпляров. Естественно, он оставлял себе только те книги, которые считал достойными, чтобы их хранить, и которые ему могли пригодиться: он любил классику и философию.

В его библиотеке были книги на все темы, кроме медицины. С медициной Сталин не дружил ни в каком виде, никогда не лечился и предпочитал ничего про нее не знать, возможно, из-за того, что она не слишком была развита.

Когда в 1943 году было принято решение вывозить кремлевскую верхушку и все их семьи из Москвы, так как подступали немецкие войска, первым составом Сталин отправил в Куйбышев свою библиотеку и только на следующий день свою семью.

К 55 годам Сталин ежедневно прочитывал около 550 книжных страниц. Он владел техникой скорочтения, которую самостоятельно освоил в свои 14 лет. Мальчик настолько искал Бога, что стремился читать максимально много и получить ответы в книгах.

В конце второго курса Духовной семинарии ему попалась одна из книг Ленина и "Капитал" Карла Маркса, которые ответили на все его вопросы в другом ключе...

Есть еще одна любопытная комната в Холодной Речке. Стены ее сделаны из панелей древесины грецкого ореха, на каждой из которой по центру есть природные рисунки. Невероятно, но на отделку всей комнаты было использовано только одно дерево: грецкий орех вырастает совершенно необъятный, ведь, если его не трогать, он живёт около 300 лет.

Дерево это было выбрано не случайно - эфирные пары грецкого ореха насыщены йодом, что очень благотворно влияет на дыхательную и мочеполовую систему.