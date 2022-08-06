Агрономы объяснили, почему стоит посадить на своем участке кинзу

Кинза – это холодостойкое растение, поэтому его можно выращивать в любом климате. Использовать можно как зелень, так и семена.

Сажать кориандр лучше в слабокислый или щелочной грунт на солнечном или чуть притененном месте. В глинистые почвы необходимо внести песок.

Растение подкармливают только при посадке, лучше всего использовать древесную золу или перегной. Семена сажают весной или летом, всходы периодически прореживают, чтобы между ними оставалось по 6-8 см.

Кинзу не следует сажать на одном и том же месте больше двух раз подряд. Полив нужен дважды в неделю, во время роста зелени – чаще.

Зелень срезают утром, моют и раскладывают на просушку. Когда трава высохнет, ее измельчают и используют в качестве пряности.

На плоды кориандр лучше сажать весной. Растение не нужно укрывать от заморозкой и часто поливать. Срезать стебли нужно в конце августа. Их подвешивают пучками, а снизу подстилают бумагу, чтобы на нее осыпались созревшие плоды.

Кинза содержит витамины и полезные микроэлементы. В ней есть антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток и развитие опасных болезней.

Растение полезно для сердца и сосудов, способно регулировать кровяное давление и сердечный ритм.