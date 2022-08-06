Фермеры объяснили, как продлить срок хранения ранней капусты

Ранняя капуста не хранится долго. Но можно создать такие условия, при которых она прекрасно сохранится в течение 2-2,5 месяцев.

Очень важно правильно срезать кочан. Делать это нужно на уровне нижних листьев, чтобы остался маленький пенек.

Нежелательно, чтобы срез получался ступенчатым, лучше резать одним движением. Для этого потребуется острый нож.

Для хранения подбираются плотные кочаны без признаков повреждений и заболеваний, поражения вредителями или гнилью. С них нужно снять плохо прилегающие листья.

Каждый вилок нужно обернуть пищевой пленкой так, чтобы под ней не было воздуха. Можно воспользоваться полиэтиленовым пакетом, но в нем придется сделать отверстия для вентиляции.

Для длительного хранения капусты нужно подобрать подходящее место. Самые подходящие условия в плане влажности и температуры – в погребе. Нужно только периодически проветривать помещение.

В холодильнике капусту хранят в лотке для овощей. Но это не самый удобный вариант, поскольку капуста занимает много места.

На балконе капусту можно хранить только в прохладную погоду. Ее можно сложить в ящики с вентиляционными отверстиями и составить их друг на друга. На кочан не должны попадать прямые солнечные лучи.