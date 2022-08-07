Китайская экспансия в Африке: как Пекин продвигает свои интересы на континенте
В XXI веке борьба за Африку стала ещё более принципиальной. Коммунистический Китай начал бешенную экспансию на континенте, вытесняя старые колониальные державы.
Китай уже назвали новой колониальной державой. За годы экономической экспансии в Африке, результаты китайского присутствия видны практически повсеместно. Построены автомобильные и железные дороги, высотные здания, стадионы, промышленные предприятия.
Обозреватель "New Republic" приводит любопытную статистику. Китай профинансировал и построил сотни тысяч автомобильных и железных дорог, Сотни спортивных и энергетических объектов. Создано более 4,5 миллиона рабочих мест, подготовлено 160 тыс. квалифицированных специалистов.
С 2009 года Китай потеснил США и стал крупнейшим торговым партнёром африканского континента.
Примечательно, что Пекин вовсе не занимается благотворительностью. Экономическая активность имеет вполне меркантильную направленность. Странам Африки огромные кредиты, но подвох заключается в том, что за эти деньги можно купить только китайские товары или услуги.
По сути Пекин выдает деньги, которые в итоге возвращаются в экономику Китая. При этом страны, получившие кредит, остаются должниками. Если платить нечем, то в собственность китайских компаний переходят ценные активы. Преимущественно это месторождения ценных природных ресурсов и стратегические инфраструктурные объекты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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