Минобороны Швеции подтвердило участие в подготовке украинских военных
С 12 августа 2022 года Швеция присоединиться к программе Великобритании по подготовке украинских венных. Информацию подтвердили в Министерстве обороны и премьер-министр Швеции.
Через несколько дней Швеция присоединиться к масштабной программе Великобритании по подготовке украинских военных. Великобритания подготавливает военных ВСУ уже несколько месяцев, фактически с начала специальной военной операции России в Украине.
Ожидается, что Швеция направит 120 военных инструкторов на британские военные базы. До 60 инструкторов будут работать в один момент времени, потом из сменят следующие 60.
Обучение украинских военных будет проходить с 12 августа по 31 декабря 2022 года. Пресс-релиз Министерства обороны Швеции с заявлением уже выпущен. В нем также сообщается, что программа обучения направлена на подготовку не менее 10 тысяч украинских военных, с которыми будут проводить инструктаж каждые четыре месяца.
Ранее другие государства также подтвердили готовность присоединения к программе обучения украинских военных. В их числе Нидерланды, Новая Зеландия и Канады. Тем не менее, пока официального подтверждения от этих стран нет.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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Минобороны Швеции подтвердило участие в подготовке украинских военных
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