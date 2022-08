Один из основателей и вокалист легендарной британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN повторил свое мнение о том, что действующий президент США Джо Байден является военным преступником.

Музыкант также напомнил, что "русские спасли мир от нацистов".



Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-roger-waters-szokuje-wojna-rozpoczela-sie-w-2008-roku-glowni,nId,6205738#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Роджер Уотерс — один из основателей и бывший музыкант британской группы Pink Floyd. После ее распада артист решил заняться сольной карьерой.

Во время его последнего тура This Is Not A Drill по США и Канаде на сцене демонстрируются портреты людей, которых он считает "военными преступниками". В него вошли, среди прочих действующий президент США Джо Байден .

На вопрос об этом во время интервью CNN Уотерс заявил, что Байден — военный преступник и что конфликт на Украине — результат действий США и НАТО .

"Джо Байден устраивает пожар в Украине, а это серьезное преступление. Почему США не поощряют президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, которые остановят эту ужасную войну, в которой гибнут украинцы и русские?" - сказал он.

"Война началась в 2008 году, в основном из-за действий НАТО, которые подошли к границе с Россией, чего они обещали не делать», — добавил он.

Затем музыкант подчеркнул важную роль русских во время Второй мировой войны.

23 миллиона русских погибли, защищая вас и меня от нацистов во время Второй мировой войны", — сказал он журналисту.

Об участии Роджера Уотерса в социально-политических вопросах известно уже много лет. Музыкант должен был дать концерт в Тель-Авиве в 2006 году, но в последний момент перенес его в другое место. Именно тогда он узнал об отношениях и истории Палестины и Израиля и вскоре стал поддерживать палестинцев.