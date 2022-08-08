Гражданское сопротивление: почему Китай потерял Тайвань

Остров Тайвань — частично признанное государство с населением 23 миллиона человек, которые проживают на территории 394 на 194 километра. На острове скромные запасы природных ресурсов, но развитое производство.

Юридически Тайвань — это провинция КНР, однако фактически — частично признанное государство, которое ведет независимую политику. Споры о принадлежности острова к Китаю начались с 1949 года, когда на нем был избрал президент, изгнанный из материковой части страны при поражении коммунистической партии Мао.

Китай не является исключением потери территории в ходе гражданского сопротивления, которое произошло в середине XX века. Одни строили коммунизм, а другие пытались возродить империю. В 1949 году коммунистическая партия Мао Цзедуна одолела войска маршала Чан Кайши, который бежал на Тайвань со свитой и двумя миллионами переселенцев.

В том же году было объявлено о создании Китайской Народной Республики (КНР) на материковой части, а Тайвань назвал себя Демократической Китайской Республикой (ДКР). Фактически, обе стороны считают себя настоящим Китаем. Дальше началось настоящее сопротивление, Запад и США поддержали Тайвань, а СССР — КНР.

Китай не хочет решать тайваньский вопрос силовыми методами. Да, исходя из населения китайская сторона могла бы «закидать Тайвань шапками», однако нужно понимать, что при поддержке США и ЕС, Тайвань — одно из самых вооруженных государств с современной системой подготовкой военный. Непонятно, чем закончилась бы история, если бы Китай пошел на силовое решение вопроса спора о территориях.

Проблема Тайваня усугубляется тем, что в последние годы США буквально провоцируют Китая: проводят учения рядом с островом, поддерживают митинги за независимость, манипулируют заголовками мировых СМИ. При этом, такие действия США развязывают руки Китая, но опять же, он не торопиться решать вопросы силовыми методами.