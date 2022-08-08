В родную гавань: как Китай потерял Гонконг и получил возможность вернуть его обратно

Несмотря на то, что Гонконг имеет специальную автономию и обладает широкими возможностями независимой политики, фактически он находится под юрисдикцией Китая с конца 1990-х годов.

История «отсоединения» Гонконга от Китая началась в 1840 году, когда Великобритания вовсе начала использовать свое преимущество в колониях и зарабатывать капитал. При этом Лондон с удивлением обнаружил дефицит торгового баланса, так как в Европе китайский шелк, фосфор и другие изделия пользовались огромной популярностью, а вот в Китае европейские товары нет. Недолго думая, британцы подсадили Китай на опиум — сильный наркотик с быстрым привыканием. Когда правительство Китая начало с этим бороться, началась опиумная война.

Китай был вынужден капитулировать, так как Великобритания при поддержке Франции и США имела огромное военное преимущество. По сути, по итогам войны Гонконг и стал британским. Точнее, одна часть Гонконга стала бессрочно британская, а вторая была взята в аренду в 1898 году на 99 лет. Когда срок подошел, Гонконг фактически стал в юрисдикции Китая, однако до этого почти сто лет он жил по своим законам. Так и было решено оставить ему широкую автономию.

Кстати, по итогам войны, Китай не просто потерял свои территории, но был вынужден разрешить крупные поставки опиума на свою территорию и беспошлинную торговлю на побережье. Однако истечение договора с британцами в 1997 году привело к полной независимости Китая от британских колонистов.

Великобритания, конечно, хотела оставить Гонконг полностью под своим управлением, однако не была готова броситься в бой с Китаем — быстро развивающимся государством с огромной военной силой и коммунистической идеологией. Таким образом, в 1997 году Китай не просто обрел юридические права на Гонконг, но и получил суверенитет над территорией.