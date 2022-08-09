ВСУ обстреляли населённые пункты в ДНР тяжёлыми снарядами
Армия Украины обстреляла Донецк, Ясиноватую, Нетайлово, Орловку и Макеевку. За 20 минут было выпущено 17 тяжёлых артиллерийских снарядов.
На официальном Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня появилось сообщение о том, что ВСУ обстреляли города в Донецкой области.
Всего за 20 минут по населённым пунктам было выпущено 17 тяжёлых артиллерийских снарядов разного калибра.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 06:29 - Нетайлово и Донецк: выпущено четыре 155 мм снаряда. 6:30 - Орловка, Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, 6:40 Орловка, Макеевка: выпущено четыре 155 мм снаряда", — сообщается в публикации
В СЦКК дополнительно сообщили, что в 6:40 артиллерия ВСУ атаковала Червоногвардейский район Макеевки. Применялись тяжёлые боеприпасы калибром 155 мм.
Опубликовано: Максим Алексеев
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