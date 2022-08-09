Освобождение Иерусалима: причины и последствия Первого крестового похода

В XI веке десятки тысяч людей отправились в поход освобождения Иерусалима. Фактически с этого момента началась целая эпоха крестовых походов, которые навсегда изменили Европу.

Советские историки не принимали во внимание религиозных убеждений, которые побуждали жителей Европы отправляться в опасный и трудный путь за тысячи километров от дома — до Иерусалима. В СССР было принято утверждать о социальных и экономических факторах: перенаселение, отсутствие социальных литов, прекращение войн и жадных монархов. Но речь в советских учебниках шла уже о начатой эпохе крестовых походов.

Европейцы вели «освободительные» войны против мусульман на протяжении нескольких столетий до XI века. Так, на Иберийском полуострове выбил мавров из Толедо, а Реконкиста шла полным ходом. Католики вытесняли арабов с Сицилии и утверждали, что освобождали таким образом христианские земли. Более того, католическое государство появилось в Малой Азии на 25 лет раньше Первого крестового похода, который произошел по организации рыцаря Русселя де Байоля в 1073 году.

На протяжении всего XI века европейцы воевали с арабки в Средиземном море, а папа Григорий VII неоднократно призывал рыцарей отправляться на Восток на помощь Византии. Византийская церковь вела борьбу с 1054 года (то есть также за несколько лет до Первого крестового похода). Последствия Первого крестового похода и продолжающихся долгое время сражений невозможно представить.

Кто-то «освобождал» Иерусалим, а некоторые оставались в Малой Азии, где громили отряды турок-сельджуков. При этом рыцари выдвигались только за бедняками, так как им не нужно было грабить местных, а просто проходить победоносными маршами. Однако назвать их путь мирным нельзя. Кроме того, европейцы не сильно желали погибать ради интересов Византии, что в итоге приводило к кровопролитным стычкам солдат разных лагерей.

По итогам Первого крестового похода на Востоке образовалось несколько новых европейских государств, которым требовалась постоянная помощь в битвах с арабами. При этом они также не собирались мириться с утратой контроля над прибрежными землями, особенно после захвата Иерусалима. Правда, через некоторое время крестоносцы отправились обратно в Европу, что привело к переделу политической и географической карты.