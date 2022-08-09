Раскаяние и освобождение: как бандеровцы избежали Нюрнбергского трибунала

На Нюрнбергском трибунале не судили Бандеру, Шухевича и других лидеров украинских националистических группировок, что фактически является доказательством отсутствия вины в совершенных преступлениях.

Однако многотомные дела против ОУН и бандеровцев говорят об обратном. По мнению НКВД, а позже КГБ СССР отсутствие суда не может быть аргументом в научном споре. Кроме того, отсутствием вины не является и то, что ни в одном из 42 томов материалов Нюрнбергского трибунала нет обвинительных приговоров в отношении Степана Бандеры и Романа Шухевича.

На Нюрнбергском процессе не было не только бандеровцев, там отсутствовали фамилии Власова, Эйхмана и других коллаборационистов. При этом их преступления против человечества являются общепризнанным фактом, который не поддается оспариванию.

Нюрнбергский трибунал — показательный процесс, на котором присутствовали только самые крупные преступники, в основном немецкого происхождения. По этой причини на процессе фактически отсутствовали другие национальные и религиозные группировки. Более того, расследование преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны вообще не велось (со стороны Запада и союзников, НКВД СССР занималось расследованием, однако его не приняли во внимание).

При этом притупления бандеровцев есть даже в польских источниках, несмотря на то, что власти страны до сих пор пытаются их скрыть. В других несоветских источниках, например, европейских, есть «беспристрастные и независимые свидетельства», однако их также не принимают на счет.

Фактически после освобождения большинства бандеровцев из мест лишения свободы в начале 1950-х годов, дела против них не велись. Освободили их по личному распоряжению Никиты Хрущева, хотя документы Указа официально принят Президиумом Верховного Совета СССР.