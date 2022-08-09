Киберпреступники из Северной Кореи отмыли через криптоплатформу Tornado Cash 1 млрд долларов
Согласно оценке TRM Labs, Северная Корея отмыла около 1 млрд долларов украденных средств через криптоплатформу Tornado Cash.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на криптовалютную платформу. Американским гражданам и организациям запрещено использовать Tornado Cash.
Правительство США заявило, что у платформы были недостатки, которые принесли пользу киберпреступникам, которые использовали Tornado Cash для отмывания 7 миллиардов долларов в криптовалюте.
Глава отдела по правовым и государственным вопросам в TRM Labs Ари Редборд заявил, что правоохранительные органы США не будут мириться с использованием миксеров для отмывания незаконных доходов.
Редборд также отметил, что правительство Северной Кореи испытывает нехватку денежных средств из-за минимальных экспортных доходов.
По его словам, отмывание криптовалюты имеет особенно высокий потенциал для недобросовестных игроков страны и может быть использовано для финансирования оружейных программ.
Редборд отмечает, что криптовалютный бизнес может использоваться для распространения реального оружия, речь уже не идет об обычных хакерах.
В апреле он сообщил Insider, что северокорейские группировки совершили множество взломов в Интернете, но со временем они становятся все более изощренными.
Опубликовано: Светлана Репина
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