Киберпреступники из Северной Кореи отмыли через криптоплатформу Tornado Cash 1 млрд долларов

Согласно оценке TRM Labs, Северная Корея отмыла около 1 млрд долларов украденных средств через криптоплатформу Tornado Cash.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на криптовалютную платформу. Американским гражданам и организациям запрещено использовать Tornado Cash.

Правительство США заявило, что у платформы были недостатки, которые принесли пользу киберпреступникам, которые использовали Tornado Cash для отмывания 7 миллиардов долларов в криптовалюте.

Глава отдела по правовым и государственным вопросам в TRM Labs Ари Редборд заявил, что правоохранительные органы США не будут мириться с использованием миксеров для отмывания незаконных доходов.

Редборд также отметил, что правительство Северной Кореи испытывает нехватку денежных средств из-за минимальных экспортных доходов.

По его словам, отмывание криптовалюты имеет особенно высокий потенциал для недобросовестных игроков страны и может быть использовано для финансирования оружейных программ.

Редборд отмечает, что криптовалютный бизнес может использоваться для распространения реального оружия, речь уже не идет об обычных хакерах.

В апреле он сообщил Insider, что северокорейские группировки совершили множество взломов в Интернете, но со временем они становятся все более изощренными.