Несмотря на соглашение ЕС и России, с калининградским транзитом возникли проблемы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, что регион сталкивается с проблемами из-за квот, введенных Евросоюзом для санкционных товаров.

Речь идет о квотах на импорт товаров из России и Беларуси через территорию Литвы. Изначально литовские власти полностью запретили наземный транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза.

В июле было достигнуто соглашение, по которому для транзита таких товаров были введены квоты на основе средних объемов за три года.

Антон Алиханов подсчитал, что лимиты позволяют России ежегодно перевозить около 500 000 тонн подсанкционных товаров в обоих направлениях.

При этом он сказал, что некоторые квоты уже достигнуты, что делает невозможным, например, для Калининградской области импорт цемента из Беларуси, который раньше составлял около 200 000 тонн в год.

Исчерпаны лимиты для перевозки по железной дороге леса, стали, некоторых видов железа, удобрений, нефтепродуктов, антифриза.

Бывший посол России в Литве Алексей Исаков заявил, что, хотя транзитная сделка помогла избежать наихудшего сценария, ситуация далека от нормальной.

Посол назвал систему квот грубым вмешательством во внутренние дела России.