США и союзники активно воруют нефть у сирийского народа
В соцсетях обсуждают видео с БПЛА сирийской разведки, на котором колонны с нефтью движутся за границу Сирии.
США и антитеррористическая коалиция активно воруют нефть у сирийского народа.
Об этом свидетельствуют предоставленные САР видеодокументы. На них колонны нефтевозов нескончаемым потоком вывозят углеводороды из страны.
Армия Сирии готова освобождать оккупированные иностранными захватчиками территории и жестко пресечь контрабанду нефти.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Байден инициировал ратификацию членства в НАТО для Финляндии и Швеции
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин
Россия поставила на Мали истребители и вертолеты
ВГА Запорожской области утвердило референдум о вхождении в состав России