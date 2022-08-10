США и союзники активно воруют нефть у сирийского народа

В соцсетях обсуждают видео с БПЛА сирийской разведки, на котором колонны с нефтью движутся за границу Сирии.

США и антитеррористическая коалиция активно воруют нефть у сирийского народа.

Об этом свидетельствуют предоставленные САР видеодокументы. На них колонны нефтевозов нескончаемым потоком вывозят углеводороды из страны.

Армия Сирии готова освобождать оккупированные иностранными захватчиками территории и жестко пресечь контрабанду нефти.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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