Во Франции дайверы и спасатели шесть часов вытаскивали белугу из Сены, чтобы отправить ее в море

Операция по спасению китообразного весом около 800 кг продолжается, перевозка в море приостановлена до проведения медицинского осмотра.

Опасная операция по попытке вернуть в море белугу весом около 800 кг, который до сих пор удерживался в шлюзе в Эре, началась во вторник и продолжится в среду.

Задействованным 24 дайверам и спасателям, работающим с веревками вокруг шлюза Сен-Пьер-ла-Гарен, пришлось несколько раз, с 22:00 до 4:00, пытаться заманить животное в сети и конструкции, способные поднять его из воды, сообщают журналисты AFP.

С другой стороны, транспортировка в море белуги, застрявшей в Сене, зависит от результатов медицинских осмотров, проведенных сразу после ее спасения, заявил в среду субпрефект Эвре.

«Мы ждем результатов анализа крови и УЗИ, и в зависимости от результатов будет принято решение, следует ли ее отправить к морю», — заявила Изабель Дорлиа-Пузе во время пресс-конференции на рассвете перед замком Сен-Пьер-ла-Гаренн.

Белугу после медосмотра транспортируют в грузовике-рефрижераторе на побережье, в порт Уистреам (Кальвадос), где выпустят в открытое море.