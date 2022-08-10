Минобороны РФ: российская армия уничтожила пункт управления полка «Айдар»

Российской оборонное ведомство заявило о нанесенном ударе по пункту управления украинского полка «Айдар» на территории Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве уточнили, что ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары как минимум по пяти пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что боевые задачи российской армии выполнены.

Ранее сообщалось об уничтожении в Украине боевой машины «Гепард» немецкого производства. БМП была уничтожена около населенного пункта Новопавловка в Николаевской области Украины. «Гепард» — это не просто БИП, а зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Кроме того, в районе города Краматорск в Донецкой народной республики, российская армия уничтожила пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В последние несколько месяцев российское Министерство обороны сообщает о все большом уничижении украинской техники. Большинство образцов боевых машин и установок иностранного производства (Германия, Великобритания, США).