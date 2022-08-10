RND: глава МВД Германии Нэнси Фезер извинилась за «смеющийся снимок» в Киеве

На встрече с журналистами издания RND в Потсдаме, глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за снимок в Киеве, на котором она смеется.

Нэнси Фезер заявила, что сожалеет об этой фотографии и добавила: «конечно, это было неуместно». Напомним, на снимке запечатлены министр МВД Германии Нэнси Фезер, министр труда Германии Хубертус Хайль, посол Германии Анка Фельдхузен и мэр Киева Виталий Кличко.

Участики встречи стоят на балконе резиденции посла. В руках у дипломатов и политиков бокалы шампанского, а Нэнси Фезер и Анка Фельдхузен смеются. За это фото, сделанное во время визита в Украину в конце июля, политиков раскритиковали не только в ФРГ, но и других европейских государствах.

Журналисты отметили, что такой «смеющийся снимок» никак не может быть уместным в условиях боевых действий на территории Украины. Тем не менее, политикам и дипломатам ничего не помешало «попивать шампанское на балконе и смеется».

При этом Нэнси Фезер отметила, что фото в целом соответствует июльской обстановки в Киеве. По ее словам, в украинской столице «люди спокойно ходят по магазинам, а в общественных местах вновь высаживают цветы». Кроме того, она подчеркнула, что в Киеве «все занимаются своими делами».