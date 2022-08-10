Каким образом можно сохранить срезанную розу, укоренив ее в картофельном клубне

Если вам не хочется выбрасывать вянущие розы из букета их можно попробовать укоренить интересным способом: в картофельном клубне.

Подаренный розовый букет, увы, не будет долго радовать того, кому его подарили. Срок жизни срезанных растений, увы, недолог. Но цветы можно попробовать спасти и оживить весьма нетривиальным способом, посадив их стебли внутри картофельного клубня. Правда, чтобы затея удалась, необходимо четко соблюдать технологию.

В первую очередь вам будет необходимо оценить здоровье и состояние роз в вашем букете, в частности их стеблей. Если вы решили их сохранить, не стоит дожидаться, когда они начнут вянуть, приступайте к делу, как можно раньше.

Выбирать для укоренения лучше всего наиболее упругие и крепкие стебли. Листья можно удалить или же оставить небольшое их количество. Срез рекомендуется обновить, воспользовавшись ножницами.

После этого вам нужно взять вымытый картофельный клубень, разумеется, сырой, и сразу же воткнуть в него розовый черенок. На следующем этапе нужно поместить клубень в цветочный горшок, засыпать грунтом, и обязательно хорошенько полить. Верхнюю часть стебель с цветком необходимо прикрыть полиэтиленом и поставить в теплое место с отличным доступом солнечного света.

Время от времени вам нужно будет снимать полиэтилен, чтобы обеспечить растению достаточный доступ к кислороду и свежему воздуху, и дать ему проветриться, а также нужно не забывать о том, что оно требует регулярного и достаточно обильного полива. Тут важно соблюсти меру, но, если забывать поливать розу, то шансы на ее укоренение и выживание существенно уменьшатся.

Держать растущий стебель розы в таких условиях, которые были описаны выше, необходимо в течение сорока-пятидесяти дней. На протяжении всего этого времени картофельный клубень как раз и будет основным и достаточным источником питания для стебля розы. А благоприятная питательная среда является обязательным условием для того, чтобы растение выжило и сформировало крепкую корневую систему, которая позволит ему расти и развиваться в дальнейшем без каких-либо проблем.

Указанный срок как раз и является достаточным для того, чтобы розовый черенок отрастил корни, после чего его можно высадить в грунт, где он будет расти постоянно. Делать это нужно таким образом.

Нужно будет взять просторный горшок с питательным грунтом, аккуратно высадить туда розу с незначительным уклоном, и заглубить таким образом, чтобы сверху в обязательном порядке оказалась одна почка, если таковые на растении имеются.