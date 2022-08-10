Владимир Высоцкий, шагнувший со сцены, где жил и творил, прямо в вечность
Владимир Семенович Высоцкий личность талантливая, неординарная, и, можно уверенно сказать, что его творчество изменило представление об искусстве в различных областях и не устаревает до сих пор.
25 июля 1982 года. Этот день сорок два года назад стал скорбным днем для всей советской и мировой культуры и искусства, ведь это был день, когда не стало выдающегося актера, поэта и барда Владимира Семеновича Высоцкого.
Он прожил яркую, насыщенную событиями творческую и личную жизнь, и ушел из нее слишком рано, в сорок четыре года. Этому способствовали как внешние, в том числе и политические обстоятельства, так и личная и творческая неустроенность выдающегося человека. К сожалению, великие таланты редко бывают удовлетворены собой и своим творчеством, и часто страдают от недостаточной, по их мнению, реализованности. Таким был и Владимир Семенович Высоцкий.
Владимир Высоцкий был выпускником школы-студии МХАТ, в которой учился с 1956 по 1960 годы. После выпуска он сыграл множество выдающихся ролей на театральных подмостках. Среди его работ Гамлет в театре на Таганке, где его партнерами были Александр Пороховщиков и Алла Демидова и Десять дней, которые потрясли мир, который тоже был поставлен в том же театре.
У Владимира Высоцкого было множество авторских выступлений с песнями на стихи собственного сочинения, а также ролей в фильмах, среди которых Место встречи изменить нельзя, ставшим хитом советского проката, и историческая сага Арап Петра Великого. Но вот сам Владимир Семенович в большей степени воспринимал себя как поэта, и искренне считал, что его именно поэтический талант недостаточно оценен.
Личная жизнь Владимира Высоцкого тоже была бурной. О его романах ходили слухи и легенды. Но настоящий скандал разразился, когда он женился на французской актрисе Марине Влади. Во времена Советского Союза браки советских граждан с иностранцами не только не приветствовались, но и могли создать существенные бюрократические проблемы для тех, кто решился нарушить негласное табу.
А Владимир Высоцкий был как раз из тех личностей с бунтарским характером, которые не могли жить по-другому. Советская система с ее множеством ограничений творческих, политических и человеческих была ему чужда, но и жить без российской культуры он тоже не мог.
Это создавало в душе талантливого человека сопротивление и целый конгломерат неразрешимых противоречий, жить с которыми ему было слишком трудно. Поэтому он со временем начал искать облегчение от тягостных мыслей и невеселых событий в алкоголе и наркотиках.
Не единожды врачам удавалось вытаскивать Владимира Высоцкого с того света, но испытывать судьбу бесконечно невозможно никому, даже великим талантам.
Опубликовано: Elsa
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