Минобороны РФ: российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Российской оборонное ведомство сообщило, что сегодня, 11 августа 2022 года, десантники успешно выполнили боевую задачу и захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации появились кадры захвата российскими десантниками опорного пункта вооруженных формирований Украины, подконтрольных ВСУ. Задача выполнялась в рамках специальной военной операции России в Украине.

В Минобороны РФ отметили, что командир разведывательной роты российских десантников принял решение спешиться с боевых автомобилей и выбить бойцов ВСУ с обнаруженного опорного пункта. Задача была успешно выполнена.

Десантников поддерживал огонь из штатного вооружения БМД-2К-АУ, а также противотанковый ракетный комплекс. Бойцы ВСУ были оперативно вытеснены с позиций, которые спешно покинули.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил работу десантников, которые принимают участие в специальной военной операции в Украине. По словам Путина, «отряд десантников действует грамотно и оперативно, что доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях».