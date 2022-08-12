В Цинциннати вооруженный сторонник Трампа, пытался проникнуть в офис ФБР, но был убит
Проникновение стрелка в офис ФБР связывают с обыском дома Дональда Трампа, который активизировал к протесту крайне правые круги в США.
Преступник, пытавшийся в четверг проникнуть в офис ФБР в Цинциннати, на севере США, был убит полицией после нескольких часов вооруженного противостояния.
ФБР, федеральная полиция США, заявила в своем заявлении, что вооруженный человек пытался «ворваться» в ее офис в Цинциннати, штат Огайо, рано утром в четверг.
«Сработала сигнализация, прибыли вооруженные агенты ФБР, а подозреваемый скрылся», — сообщили в федеральной полиции. По сообщениям местных СМИ, мужчина в бронежилете воспользовался пистолетом для гвоздей и размахивал полуавтоматическим оружием AR-15, после чего скрылся на машине.
Представитель полиции сообщил, что правоохранители преследовали преступника.
«Как только машина остановилась, между полицией и подозреваемым произошла перестрелка», — сказал он. Мужчина укрылся на кукурузном поле, где его окружили силы безопасности, которые безуспешно пытались договориться с ним о сдаче властям, сообщили в полиции Огайо. 42-летний мужчина направил огнестрельное оружие в сторону полицейских, которые затем открыли огонь. Его смерть констатировали на месте.
NBC сообщил, что подозреваемого, по словам трех человек, помогавших правоохранительным органам, можно было увидеть на фотографиях с вторжения сторонников Трампа в Капитолий США 6 января, но было неясно, вошел ли он внутрь.
Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил в среду, что после обыска в доме Дональда Трампа в ФБР поступали угрозы, назвав их «прискорбными и опасными».
«Насилие в отношении правоохранительных органов — это не ответ, какой бы ни была ваша проблема», — добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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