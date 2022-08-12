Конфликт между США и Китаем может принять другой поворот

Политолог Иван Коновалов считает, что пока США слишком зависимы от Китая никакой прямой военной конфронтации не будет. Кроме того, у американцев для этого попросту не хватит сил.

Коновалов отметил, что при любой сопоставлении сил, Китай не может быть полноценным противником США, как и наоборот. Во-первых, американская экономика сильно зависит от товарооборота с Китаем. Во-вторых, Китая накрашивает экономические позиции во всем мире (так, Си Цзиньпин посетит на следующей неделе Саудовскую Аравию для усиления торговых отношений).

Не стоит забывать и о полупроводниках, которые производятся в Китае, но в первую очередь нужны американским передовым технологиям. Да, США создали закон поддерживающий местные предприятия, которые займутся выпуском полупроводников, однако смогут ли они конкурировать в ценовом диапазоне с Китаем, не до конца понятно.

Если США решаться на конфронтацию с Китаем, то только «по украинскому сценарию». По мнению Коновалова, это единственный рычаг давления, а Нэнси Пелоси на Тайване и другие провокации, подталкивают Китай к силовому решению вопроса с островом, что, безусловно, ослабит его позиции в мире.

Политолог считает, что ни одна из сторон не пойдет на решительное обострение конфликта, потому что опасаются последствий, как в экономическом, так и ресурсном плане. При этом США продолжат обострять ситуацию вокруг Тайваня, что может привести к совсем другому повороту событий.