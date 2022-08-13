Минобороны РФ: союзные войска освободили посёлок Пески в ДНР
ВС РФ совместно с НМ ДНР полностью освободили посёлок Пески Донецкой Народной Республики от бойцов ВСУ.
В субботу, 13 августа пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила об освобождении очередного населённого пункта на карте Донбасса от гнёта правительства киевского режима.
Сотрудники оборонного ведомства сообщили, что в результате слаженной работы российской армии и служащих Народной милиции ДНР был взят под контроль посёлок Пески в Донецкой Народной Республике.
Отмечается, что в настоящее время перед солдатами союзный войск стоит задача провести полную проверку территории посёлка на наличие заминированных украинскими военными объектов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
Китай направил истребители в Таиланд для участия в совместных учениях
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Стивен Сигал снимает документальный фильм об освобождении Донбасса
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.