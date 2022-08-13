ВС РФ совместно с НМ ДНР полностью освободили посёлок Пески Донецкой Народной Республики от бойцов ВСУ.

В субботу, 13 августа пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила об освобождении очередного населённого пункта на карте Донбасса от гнёта правительства киевского режима.

Сотрудники оборонного ведомства сообщили, что в результате слаженной работы российской армии и служащих Народной милиции ДНР был взят под контроль посёлок Пески в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что в настоящее время перед солдатами союзный войск стоит задача провести полную проверку территории посёлка на наличие заминированных украинскими военными объектов.