Минобороны РФ: союзные войска освободили посёлок Пески в ДНР

ВС РФ совместно с НМ ДНР полностью освободили посёлок Пески Донецкой Народной Республики от бойцов ВСУ.

В субботу, 13 августа пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила об освобождении очередного населённого пункта на карте Донбасса от гнёта правительства киевского режима.

Сотрудники оборонного ведомства сообщили, что в результате слаженной работы российской армии и служащих Народной милиции ДНР был взят под контроль посёлок Пески в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что в настоящее время перед солдатами союзный войск стоит задача провести полную проверку территории посёлка на наличие заминированных украинскими военными объектов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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