Рыболовы рассказали, как ловить рыбу на картофель

Если меня спросят, какая приманка для рыбалки самая недооценённая, то я с уверенностью отвечу, что это картофель. Ну, кто из вас сейчас на него рыбачит?

Картофель для рыбалки хорош тем, что он имеет высокую пищевую ценность для рыбы, натуральный аромат, что рыба ценит, наличие в его составе огромного количества крахмала. Для рыбака же, это доступная, легкоприготовляемая приманка.

Есть такой стереотип, что картофель только для ловли карпа, но кроме него, на эту растительную приманку с успехом можно ловить:

амура;

голавля;

линя;

карася;

леща.

Причем, на картошку клюют большие экземпляры, мелочь редкость, с чем это связанно, я объяснить не могу.

Картофель для рыбалки - выбор и приготовление:

Именно для ловли рыбы подойдет не каждый клубень, он должен быть крепкий, ни в коем случае не гнилой. Лучше брать не молодой, набравшийся крахмала картофель. Идеально, если картошка будет со своего огорода, а не напичканная нитратами покупная.

В приготовления картошки нет ничего сложного:

Ставим воду на огонь и доводим до кипения.

Варим на медленном огне. Примерно 10 минут, взависимости от размера картошины.

Доводим до "полуготовности".

Проверять можно зубочисткой периодически протыкая клубень, она она должна входить с небольшим сопротивлением. Так в картошке для рыбалке остается больше полезных веществ, и она не развалится даже при мощном забросе. Картошку обычно нарезают кубиками, но это не принципиально.

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Также из картошки отлично получаются различные теста. Например, самое простое, это картофельное пюре смешивают с мукой, кукурузной или пшеничной и даже с крупами. Добавлять в такое тесто можно что угодно в плане ароматизации. Также советую его посолить. Соль выполняет две функции - она усиливает вкус и служит консерватором.

Картофель для рыбалки имеет и минус, это редкие поклевки. Но, если уже клюнет, то скорее всего это будет трофей. Однако ждать придется долго, возможно поэтому многие рыбаки эту приманку недолюбливают. С картофельным тестом ситуация другая, на него может клюнуть и мелочь.