Пленный командир нацбатальона «Кракен» заявил о неспособности ВСУ победить Россию

Попавший в плен к российским военным командир украинского нацбатальона "Кракен" утверждает, что ВСУ не в состоянии победить армию РФ.

В воскресенье днём российские журналисты издания "РИА Новости" взяли интервью у попавшего в плен командира украинского нацбата "Кракен" Дмитрия Стрельникова, который признался, что бойцы его подразделения слабо обучены и едва научились собирать автомат. Сам Стрельников оценил подготовку выходцев из "Кракена" на 2 из 5.

По мнению Дмитрия Стрельникова, в нынешней ситуации вооружённые силы Украины не смогут победить российскую армию и вернуть контроль над утраченными территориями.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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