Пленный командир нацбатальона «Кракен» заявил о неспособности ВСУ победить Россию
Попавший в плен к российским военным командир украинского нацбатальона "Кракен" утверждает, что ВСУ не в состоянии победить армию РФ.
В воскресенье днём российские журналисты издания "РИА Новости" взяли интервью у попавшего в плен командира украинского нацбата "Кракен" Дмитрия Стрельникова, который признался, что бойцы его подразделения слабо обучены и едва научились собирать автомат. Сам Стрельников оценил подготовку выходцев из "Кракена" на 2 из 5.
По мнению Дмитрия Стрельникова, в нынешней ситуации вооружённые силы Украины не смогут победить российскую армию и вернуть контроль над утраченными территориями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Мнение, что логопед только ставит звуки, это совершенное не верное предположение родителей
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта
Пленный командир нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко вывезен в Россию
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии