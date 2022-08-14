Reuters: делегация Конгресса США посетит Тайвань

Авторитетное информационное агентство Reuters сообщает, что Конгресс США в ближайшее время отправит делегацию на остров Тайвань. Об этом сообщило посольство США, 14 августа 2022 года.

При этом сразу после сообщения о визите делегации Конгресса США на Тайвань, правительственный американский самолет вылетел на остров. Китайская сторона пока никак не комментирует данные сообщения.

Ранее официальный Пекин не однократно заявлял, что действия США по отношению к Тайваню являются ничем иным как провокацией. КНР считает Тайвань своей провинцией, которая самовольно отделилась от страны в 1949 году.

2 августа 2022 года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посещала Тайвань. Китай выступил с жесткой критикой такого шага и объявил американской стороне решительный протест. Пекин де-факто считает остро своей территорией.

Сразу после посещения Пелоси Тайваня, китайская сторона объявила о проведении учений вокруг острова. При этом эксперты считают, что провокация США была намеренной, так как она открывает широкие возможности для шпионажа за китайским вооружением.