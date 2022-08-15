Reuters: Китай объявил о военных учениях в ответ на сговор Тайваня и США

Информационное агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны КНР сообщает, что китайские военные учения пройдут у берегов острова «в ответ на сговор Тайваня и США».

Представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), старший полковник Ши И отметил, что с 15 августа учения проходят как на воде, так и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.

Военные учения КНР являются практическими: в маневрах используется как патрулирование, так и механизмы повышения боевой готовности НОАК. Китайская сторона отмечает, что проведение учений связано «с продолжающимися политическими играми Тайваня и США».

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь отметил, что Пекин будет делать все возможное для того, «чтобы положить конец вмешательству внешних сил во внутриполитические дела Китая». Кроме того, он подчеркнул, что «Китай сокрушит тайваньских сепаратистов и пресечет все последующие попытки вмешательства иностранных сил».

14 августа 2022 года, на Тайвань прибыла делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэном и обсудят сотрудничество между странами. Отмечается, что они находятся на острове в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион.