Читатели авторитетного издания Der Spiegel раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к россиянам, в котором он призывал публично высказаться против спецоперации.

Немцы посчитали, что такие призывы — «пропагандистское шоу» с целью попросить у Запада, в том числе и Германии, больше оружия и финансирования боевых действий. Они также напомнили про обстрелы Запорожской АЭС, которые не могут быть с российской стороны, так как ВС РФ находится на той территории.

Некоторые жители Германии четко разделили восточную, центральную и западную Украину и отметили, что «там совершенно разные взгляды и люди». На востоке страны люди ближе к России, поэтому и противостоят тому, «что им не нравится и не подходит».

Возвращаясь к пропаганде, многие отметили, что ход боевых действий не меняется долгое время. Нет никакого смысла выступать «за или против», пока не будут очевидны действия украинской стороны, готовой к диалогу.

Ранее журналист Newsweek Стив Кортес заявил, что Вашингтон пересматривает отношение к политической линии Украины и конкретно к президенту Владимиру Зеленскому. По его мнению, Белому дому не нравится ущемление свободы слова и «фотосеты» украинского лидера.