РТС: на военном объекте в Сербии произошел взрыв

По сообщению радио-телевизионной компании Сербии РТС, на крупнейшем оборонном объекте страны произошел взрыв от детонации патрона К34. Пострадали два сотрудника объекта.

Речь идет о военном заводе «Крусик» в городе Валево. Объект расположен в сотни километров от Белграда. Он считается одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

При взрыве патрона К34, одна из сотрудниц получила серьезные травмы. Женщина была госпитализирована с серьезными ранениями обеих рук. Другой рабочий находился с ней рядом в момент взрыва, он также получил ранения, однако они оцениваются медиками как «легкие».

Отмечается, что это первый подобный инцидент на сербском оборонном предприятии. Ранее на военно-оборонных предприятиях «не случалось подобных инцидентов, которые вызывали травмы сотрудников».

В правоохранительных органах Сербии подчеркнули, что приложат все усилия для выяснения деталей инцидентов. По одной из версий, причиной взрыва патрона К34 стало несоблюдение техники безопасности.