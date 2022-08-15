Чем прославился уникальный Герой Советского Союза Семен Грецов во время ВОВ

Несмотря на то, что примеров героизма во время Великой Отечественной войны было великое множество Семен Грецов сумел превзойти их всех, и стать единственным в своем роде.

Солдатский героизм во время Великой Отечественной войны был привычным делом. Патриотический дух у народа был действительно силен. Проявивших его награждали орденами и медалями, ставили в пример сотоварищам. В Советском союзе было множество знаков отличий различного уровня, которыми отмечали заслуги человека во имя достижения победы.

Но самой главной наградой среди солдат считалось получение медали За Отвагу. История сохранило не так уж и мало имен людей, которые были ее удостоены. Причем некоторые получили ее не единожды. Были случаи, когда количество медалей у одного человека доходило до пяти, но едва ли больше.

Впрочем, один прецедент все же случился, и был он единственным на весь Советский союз. Получателем шести медалей За Отвагу был Семен Васильевич Грецов. Он находился на кадровой службе, и его нельзя было назвать ни высокопоставленным, ни образованным человеком. Грецов закончил всего четыре класса общеобразовательной школы.

Происходил Грецов из крестьянской семьи. Он родился в 1902-м году в селе Нижнедорожное, и после четвертого класса был вынужден оставить обучение, поскольку требовалось помогать родителям по хозяйству.

До начала войны Семен трудился в колхозе, и был ничем не примечательным работником, каких множество. В 1941-м году он отправился на фронт простым рядовым солдатом в артиллерийские войска. В первый же год его контузило, и он сильно обморозил ноги.

Медкомиссия решила комиссовать его по причине слабого здоровья, но Семен Васильевич резко воспротивился, и стал просить командование вернуть его на службу. Просьба была удовлетворена, и он был назначен санинструктором в стрелковый полк.

Первую медаль За Отвагу Семен получил в 1943-м году за то, что вынес с поля боя за шесть дней и ночей вытащил с поля боя двадцать шесть сослуживцев с оружием. 14 марта 1944-го года получил вторую медаль того же статуса за спасение восемнадцати солдат вместе с оружием. Потом ему под пулями удалось вытащить еще девятнадцать и шесть человек в бою под Псковов, за что он был награжден в третий раз.

В июне 1944 года Грецов получил звание сержанта, и продолжал спасать воинов, а в июле свою четвертую награду за то, что спас в боях при деревеньке Погостьице еще двадцать три человека. Семен вновь попал в госпиталь, и после прохождения лечения снова вытаскивает в тяжелых условиях двенадцать бойцов с серьезными ранениями, за что получает пятую медаль. А 29 апреля после того, как ему удалось вытащить восемнадцать раненых в боях за Лихтенберг Грецов получает последнюю, шестую медаль.

Кроме наград За Отвагу Семен Грецов получил медаль За победу над Германией, орден За взятие Берлина, а уже позднее в мирное время За доблестный труд. Прожил рекордсмен семьдесят лет, и скончался в 1972-м году в Старом Осколе.