Дочь продюсера Иосифа Пригожина стала мамой: у нее родился сын

Даная Пригожина давно мечтала о материнстве и готовилась к этому, а сегодня поделилась радостью в соцсетях.

Даная Пригожина долго хранила интригу о поле первенца, сообщает СтарХит. Она поясняла, что хотела делить эту радость лишь с родными. 

«Первым о беременности узнал мой муж. А маме, папе, брату и отчиму рассказала лишь два месяца спустя», — поделилась 25-летняя женщина. Подчеркнув, что радость о будущем материнстве была для нее безмерной.

Сегодня всю семью Данаи накрыла вторая волна счастья - наследник наконец-то появился на свет. «Да, это случилось. Пока отхожу!» — рассказала молодая мама СтарХиту.

Как сообщалось ранее, Даная отлично себя чувствовала во время беременности. Но теперь ее волнует, что придется многое сделать, чтобы вернуться в хорошую физическую форму. 

Как признавалась Пригожина, в период беременности ей очень хотелось вернуться в обычный ритм жизни. «Не могу сидеть дома. Мне нужно быть в движении: куда-то ехать, с кем-то встречаться. А муж говорит, надо отдыхать», — сетовала она.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 





 

 

 

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