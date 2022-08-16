Захарова назвала «истинным патриотизмом» выезд семьи Кулебы из Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что выезд семьи главными украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы из Украины «истинный патриотизм».

В своем Telegram-канале, официальный представитель МИД РФ Захарова, прокомментировала выезд семьи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из страны. Она заявила, что такие действия можно называть «истинным патриотизмом».

Захарова отметила, что выезд семьи Кулебы из Украины — это «все, что вам надо знать о киевском режиме». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его семья покинула территорию Украины после начала спецоперации России.

Стоит отметить, что Кулеба — не единственный украинских политик и дипломат, чьи семьи покинули территорию Украины после начала российской специальной военной операции. Информацию стараются не афишировать, однако она просачивается в СМИ.

В России ситуация прямо противоположная. Многие дети чиновников и политиков возвращаются в страну из стран Европы и США, где проходили обучения или стажировки. Однако некоторые не имеют такую возможность в связи с отсутствием прямого сообщения.