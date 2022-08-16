Захарова высмеяла эмиграцию семьи Кулебы из Украины после начала спецоперации

Мария Захарова оценила новость о том, что семья Дмитрия Кулебы покинула Украину после начала боевых действий.

16 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о том, что родственники главы МИД Украины Дмитрия Кулеба покинули страну после начала российской специальной военной операции.

Захарова решила использовать иронию в своём ответе Кулебе, заметив, что поведение его семьи является примером "истинного патриотизма".

При этом Мария Захарова напомнила, что помимо родственников Дмитрия Кулебы со всеми личными вещами из Украины были вывезены собаки политика.