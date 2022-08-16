Вице-премьер Мантуров: разбор самолетов на части — это мировая практика, а не выдумка российской авиации
Министр промышленности и торговли, вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что разбор самолетов на запчасти «не выдумка российской авиации, а мировая практика».
Денис Мантуров отметил, что для обеспечения ритмичности обслуживания и эксплуатации воздушных судов, в мире широко используется практика разбора самолетов на запчасти. По его словам, пока одна запчасть находится в доставки, используется другая, с другого самолета.
Вице-премьер подчеркнул, что такие действия необходимы для обеспечения выполнения оперативных рейсов. При этом Денис Мантуров не отрицает, что российские авиакомпании «просто привыкли» к использованию иностранной техники, но сейчас «она не доступна из-за санкций».
Ранее авторитетное информационное агенство Reuters узнало, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые больше не могут заказывать за границей. Эта информация вызвала довольно много шума в информационной среде.
Тем не менее, в Росавиации пояснили, что это не ноу-хау российских авиаперевозчиков, а широкая практика в мировом масштабе. Таким способом, российские самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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