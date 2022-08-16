Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что диверсионная группа из Украины подорвала питающие атомную электростанцию опоры ЛЭП в Курской области.

По сообщению ФСБ России в Курской области были подорваны опоры линии электропередачи (ЛЭП), которые напитывают Курскую атомную электростанцию (КАЭС).

В ведомстве уточняют, что с 4 по 12 августа 2022 года в Курчатовском районе было совершено как минимум шесть подрывов опор высоковольтных линий электропередач. Ответственность за диверсию возлагают на украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что двое россиян, последователей Максима Марцинкевича (Тесака), пытались организовать тератологическое на нефтепроводе в Волгоградской области. Уточнялось, что они действовали под руководством украинских спецслужб и состояли в праворадикальной группировке «Реструкт».

При задержании россияне оказали ФСБ вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Предположительно, их курировали гражданин Украины и гражданин РФ, которые принимают участие в боях на стороне ВСУ.