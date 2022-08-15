ФСБ: последователи Тесака готовили теракт в Волгоградской области

Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении теракта в Волгоградской области. Теракт был спланирован украинскими спецслужбами, но в качестве исполнителей выступили россияне.

Двое россиян пытались организовать взрыв нефтепровода по указанию украинских спецслужб. Они состояли в числе членов праворадикальной группировки «Реструкт», которая была создана националистом Максимом Марцинкевичем (Тесаком).

При задержании сотрудниками ФСБ россияне оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. По данным ведомства, диверсия контролировалась украинскими спецслужбами под руководством членов «Реструкта».

Предположительно, один из кураторов несостоявшегося теракта Андрей Чуенков 1986 года рождения, который участвует в боях в Украине на стороне нацбатальона «Ураган». Второй — гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения из нацбатальона «Азов» (террористической организации, запрещенная в России).

Федеральная служба безопасности сообщила, что ведет мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова. В данный момент ведомство ищет их пособников на территории Российской Федерации.