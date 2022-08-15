ФСБ: последователи Тесака готовили теракт в Волгоградской области
Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении теракта в Волгоградской области. Теракт был спланирован украинскими спецслужбами, но в качестве исполнителей выступили россияне.
Двое россиян пытались организовать взрыв нефтепровода по указанию украинских спецслужб. Они состояли в числе членов праворадикальной группировки «Реструкт», которая была создана националистом Максимом Марцинкевичем (Тесаком).
При задержании сотрудниками ФСБ россияне оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. По данным ведомства, диверсия контролировалась украинскими спецслужбами под руководством членов «Реструкта».
Предположительно, один из кураторов несостоявшегося теракта Андрей Чуенков 1986 года рождения, который участвует в боях в Украине на стороне нацбатальона «Ураган». Второй — гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения из нацбатальона «Азов» (террористической организации, запрещенная в России).
Федеральная служба безопасности сообщила, что ведет мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова. В данный момент ведомство ищет их пособников на территории Российской Федерации.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
-
Бейонсе дразнит дикие визуальные образы альбома "Ренессанс"
40-летняя 28-кратная обладательница премии "Грэмми" очень быстро показала поклонникам несколько эксцентричных образов для своего седьмого студийного альбома в тизере, которым она поделилась в пятницу для своего предстоящего клипа "I'm That Girl".Подробнее...
-
Аналитический центр подсчитал возможные потери США и Тайваня в случае вторжения Китая
Аналитический Центр стратегических и международных исследований утверждает, что США и Тайвань, смогут отразить китайское вторжение, но оно повлечет за собой тяжелые потери с обеих сторон.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Newsweek: продажа Украиной оружия на чёрном рынке погубит США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Китайский Народный банк неожиданно снизил ставку и начал выводить наличные из банковской системы
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта