Особенности российских регионов: почему в Чечне практически нет толстых людей
Всех без исключения гостей Чеченской Республики удивляет, казалось бы, простой факт — в стране практически невозможно встретить людей с лишним весом (даже просто «пузатых», как говорят в народе).
Чечня несколько лет в подряд входит в число российских регионов с самым стройным населением. И это несмотря на то, что сами чеченцы очень любят вкусно и сытно покушать! В больших городах встретить закусочные, кафе и рестораны можно буквально на каждом углу.
При этом хорошую физическую форму и стройность чеченцы сохраняют в любом возрасте. На самом деле, объясняется это довольно просто. Местная кухня не содержит обилия жиров, в ней практически нет мучных блюд и других жеманных изысков. Она состоит из мяса, свежих овощей и фруктов, а также молока — все свежее и натуральное.
В большинстве своем чеченцы не употребляют алкоголь (вообще) и не курят. Чечня — это чуть ли не единственный регион, где практически невозможно встретить пивных ларьков и алкомагазинов под домами.
Важно также отметить, что чеченцы всех возрастов и полов активно занимаются спортом — от футбола до бокса. В почете в Чеченской Республике физический труд. Построить дом собственными руками считается большим достижением.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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