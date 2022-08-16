Авторитетное издание Der Spiegel сообщает, что жители Германии потребовали от правительства «перестать заниматься пустой демагогией и запустить трубопровод «Северный поток-2».

Журналист Николаус Блом отмечает, что жители Германии требуют от правительства страны «перестать наконец заниматься пустой демагогией». Он отмечает, что запуск трубопровода «Северный поток-2» необходим для того, чтобы спасти немецкую промышленность и собственных граждан от замерзания.

Примечательно, что в материале Der Spiegel несколько скажется действительность. Вместо того, чтобы говорить о реальной необходимости Европы в запуске трубопровода, особое внимание уделяется на то, что «Северный поток-2» можно запустить «назло Путину и России».

В материале говориться, что при запуске «Северного потока-2» немецкие власти решат сразу несколько стратегических проблем. Во-первых, лишат Россию «главного козыря». Во-вторых, возобновят объемы производства и не войдут в рецессию. Ну и наконец, оплата счетов граждан станет заметно легче и никто не замерзнет зимой.

Кроме того, указывается на противоречие немецкого правительства. С одной стороны, оно «держит» готовый газопровод с дешевой поставкой закрытым. С другой — используют другой для получения как можно больших объемов газа. Таким образом, нет никакой разницы, будет ли поступать газ через «Северный поток-2» или альтернативные пути — он все равно идет из России.