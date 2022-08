Люди с ограниченными возможностями раскритиковали текст песни Бейонсе

Есть критика нового альбома Бейонсе "Ренессанс": в песне “Heated” певица использует дискриминационное ругательство. Теперь королева бей меняет текст.

Люди с ограниченными возможностями раскритиковали песню поп-певицы "Heated“, в которой есть текст” spazzing on that ass, spaz on that ass".

Согласно словарю Мерриама-Вебстера, “spaz”-это распространенный сленговый термин в США, означающий “неуправляемый”, что также вписывается в текст “Heated”.

Но это слово является разговорным выражением в США, в родной стране Бейонсе, является ругательным словом для людей с ограниченными возможностями в Великобритании и других странах, поскольку оно относится к состоянию здоровья при спастическом параличе.

В заявлении, опубликованном в журнале “Инсайдер”, представитель подтвердил Бейонсе, что текст изменен: "Слово, которое не используется намеренно оскорбительным образом, заменяется", - говорится в нем.