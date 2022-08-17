Dagens Nyheter: канцлер ФРГ Шольц снова заговорил о прямом общении с Путиным

Немецкая газета Dagens Nyheter со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что он снова заговорил о «важности прямого общения с президентом России Владимиром Путиным».

Олаф Шольц подчеркнул, что хочет доведение сообщений до президента России Владимира Путина напрямую. Он призвал российские власти взять на себя ответственность и снова заговорил о важности прямого общения с президентом страны.

По словам Шольца, Германия и ЕС считают, что российская стратегия в отношении Украины не сработала, поэтому Путин должен знать, «что Запад от него требует». По его словам, в будущем такое понимание будет полезно для прямых контактов и важных разговоров.

Канцлер ФРГ не считает, что отношения Германии и России нормализуются в ближайшем будущем. Тем не менее, он выразил надежду, что когда-нибудь это все же произойдет и страны смогут вести дипломатический диалог.

Шольц добавил, что пока Россия не завершит специальную военную операцию и не выведет ВС РФ из Украине, говорить о нормализации невозможно. Кроме того, между Россией и Украиной должен быть заключен мир «на разумных условиях».