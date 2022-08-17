Далеко не подарок! Мнение актера Александра Потапова о том, каким был Владимир Высоцкий в повседневной жизни

Великий Владимир Высоцкий, по мнению его коллеги Александра Потапова , в личном общении и образе жизни был очень далек от идеала, который в нем видела публика.

Высоцкий, безусловно, личность легендарная, поэтому общественности и по сей день интересно, каким он был вне сцены и киноэкрана, что это была за личность. Об этом могут рассказать разве что его друзья и близкие, которые общались с Владимиром Семеновичем в неформальной обстановке.

Большинство из них, давая интервью, говорят о Высоцком в исключительно превосходных тонах, что, конечно, искажает реальность, ибо идеальных людей нет. Но, к счастью, нам есть с чем сопоставить, поскольку воспоминания некоторых коллег далеки от хвалебных. В этом отношении интересны воспоминания, оставленные актером Малого театра Александром Потаповым, который в выражениях не привык стесняться.

Сцену ведущего театра, где играл Высоцкий, Театра на Таганке, Потапов называл грязной в прямом смысле этого слова, а его художественного руководителя Юрия Любимова человеком, который так ничего и не смог поставить достойного на сцене.

А после распада Советского союза Потапов вспоминает, что был свидетелем того, как артисты Таганки стали спиваться, и не гнушались выходить на сцену в нетрезвом виде. Что же касается Владимира Высоцкого, то Потапов утверждал, что тот мог беспричинно оскорбить человека или даже ударить его, если тому что-то не нравилось, и называл его городским хулиганом. Да, и в творчестве Потапов явно предпочитал Есенина.

А вот Николай Бурляев, который познакомился с Владимиром Семеновичем на пробах в картину Иваново детство, рассказывает, что после проб тот повез его в сад Эрмитаж , пригласил в кафе, и налил шампанского. И в этом не было бы ничего предосудительного, если бы не одно важное обстоятельство. На момент этих событий Николаю Бурляеву было всего четырнадцать лет, и Высоцкий был первым, кто налил ему алкоголь.

Не нравилось Бурляеву и то, как Высоцкий играет на сцене Гамлета. Чисто с профессиональной точки зрения. По мнению Бурляева, Высоцкий постоянно беспричинно мечется и дергается на сцене, и даже слова произносит мимо и невпопад.

Не слишком тепло отзывается об опыте общения с Владимиром Высоцким и Кирилл Ласкари, двоюродный брат Андрея Миронова. Он вспоминал праздное времяпрепровождение, которое сопровождалось обильными возлияниями, и даже курением травки. И Высоцкий любил так проводить свое время.

Впрочем, пагубные пристрастия Высоцкого к алкоголю и наркотикам не являются ни для кого секретом. Это и стало его трагедией, и причиной столь раннего ухода из жизни.