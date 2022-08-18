Milliyet: запросы Турции об экстрадиции членов Рабочей Партии Курдистана не удовлетворены
Глава Министерства юстиций Турции Бекир Боздаг сообщил, что Швеция и Финляндия не удовлетворили запрос от экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Бекир Боздаг подтвердил, что Турция будет придерживаться ранее сделанного заявления о возможной заморозке вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс НАТО, так как запрос об экстрадиции членов РПК не удовлетворен.
Турция считает членов Рабочей Партии Курдистана причастными к террористической деятельности. Кроме того, РПК запрещена в Турции и считается экстремистской террористической организацией. Тем не менее, Анкара не получила от Стокгольма и Хельсинки ответы на запросы об экстрадиции членов партии.
Министр подчеркнул, что не следует ожидать от Турции поддержки, пока Финляндия и Швеция не сдержат свое слово. Официальная Анкара считает важной экстрадицию членов РПК для борьбы с международным терроризмом, а Стокгольм и Хельсинки не выполняют свои обязательства, согласно договорам.
Ранее Турция заявляла, что меморандум по вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не носит окончательного характера. Если Стокгольм и Хельсинки не выполнят закрепленные в нем обязательства по противодействию террористическим организациям, парламент Анкары не одобрит вступление в НАТО.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Путин встретится с Токаевым в Сочи
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Минобороны РФ заявило о риске разрушения реакторов Запорожской АЭС из-за обстрелов
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России