Milliyet: запросы Турции об экстрадиции членов Рабочей Партии Курдистана не удовлетворены

Глава Министерства юстиций Турции Бекир Боздаг сообщил, что Швеция и Финляндия не удовлетворили запрос от экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Бекир Боздаг подтвердил, что Турция будет придерживаться ранее сделанного заявления о возможной заморозке вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс НАТО, так как запрос об экстрадиции членов РПК не удовлетворен.

Турция считает членов Рабочей Партии Курдистана причастными к террористической деятельности. Кроме того, РПК запрещена в Турции и считается экстремистской террористической организацией. Тем не менее, Анкара не получила от Стокгольма и Хельсинки ответы на запросы об экстрадиции членов партии.

Министр подчеркнул, что не следует ожидать от Турции поддержки, пока Финляндия и Швеция не сдержат свое слово. Официальная Анкара считает важной экстрадицию членов РПК для борьбы с международным терроризмом, а Стокгольм и Хельсинки не выполняют свои обязательства, согласно договорам.

Ранее Турция заявляла, что меморандум по вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не носит окончательного характера. Если Стокгольм и Хельсинки не выполнят закрепленные в нем обязательства по противодействию террористическим организациям, парламент Анкары не одобрит вступление в НАТО.