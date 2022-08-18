В Аргентине нашли останки крошечного динозавра с шипами и сильным укусом
Исследователи в Аргентине обнаружили останки крошечного травоядного динозавра с защитными шипами. Ранее не было известно, что такие животные обитали на этой территории.
Динозавр Джакапил каниукура был частью мелового периода, последней эры динозавров, и жил между 97 и 94 млн лет назад.
Палеонтолог из Фонда естественной истории Факундо Ригетти говорит, что это были четвероногие травоядные животные с костями от шеи до хвоста.
По его словам, Джакапил — первый базальный тиреофоран такого рода, обнаруженный в Южной Америке.
динозавр весил примерно столько же, сколько домашняя кошка, а его зубы были листообразными, как у скелидозавра или анкилозавров.
Вполне вероятно, что Джакапил ходил прямо, имел клюв и был способен нанести довольно сильный укус.
Это первый случай, когда у базального тиреофора есть предзубная кость или клюв в передней части нижней челюсти. Он также имеет «укороченные руки» как по длине, так и по прочности.
Ранее считалось, что такие динозавры в основном жили в Северной Америке, Европе, Азии и, вероятно, в Африке.
Опубликовано: Светлана Репина
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