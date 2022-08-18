В Аргентине нашли останки крошечного динозавра с шипами и сильным укусом

Исследователи в Аргентине обнаружили останки крошечного травоядного динозавра с защитными шипами. Ранее не было известно, что такие животные обитали на этой территории.

Динозавр Джакапил каниукура был частью мелового периода, последней эры динозавров, и жил между 97 и 94 млн лет назад.

Палеонтолог из Фонда естественной истории Факундо Ригетти говорит, что это были четвероногие травоядные животные с костями от шеи до хвоста.

По его словам, Джакапил — первый базальный тиреофоран такого рода, обнаруженный в Южной Америке.

динозавр весил примерно столько же, сколько домашняя кошка, а его зубы были листообразными, как у скелидозавра или анкилозавров.

Вполне вероятно, что Джакапил ходил прямо, имел клюв и был способен нанести довольно сильный укус.

Это первый случай, когда у базального тиреофора есть предзубная кость или клюв в передней части нижней челюсти. Он также имеет «укороченные руки» как по длине, так и по прочности.

Ранее считалось, что такие динозавры в основном жили в Северной Америке, Европе, Азии и, вероятно, в Африке.