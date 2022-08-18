ВСУ снова открыли массированный огонь по Энергодару

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что украинская сторона выпустила не менее 7 снарядов по городу Энергодара, где находится Запорожская АЭС.

В четверг ночью, 18 августа 2022 года, представитель Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что украинские военные начали очередной массированный артиллерийский обстрел Энергодара, выпустив по городу не менее 7 снарядов.

Примечательно, что сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский провёл трёхстороннюю встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутерришем в ходе которой обсудили ситуацию вокруг подвергающейся постоянным атакам украинской стороной Запорожской АЭС, располагающейся в городе Энергодаре.