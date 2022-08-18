Москву накрыл смог, люди жалуются на запах гари
Жители Москвы жалуются на смог, висящий над городом, а также на запах гари. Как и в 2010 году, все это связано с лесными пожарами в ближайших регионах.
Власти Москвы официально сообщили об ухудшении качества воздуха, людям рекомендуется носить маски. В Подмосковье объявлено о снижении видимости на дорогах.
В Рязанской области сейчас бушуют три пожара, их общая площадь составляет 181,3 га. Распространению огня способствует ветер.
О запахе гари в домах говорят жители Бутово, Марьина, Коньково и Солнцево. В Крылатском и Можайском районе ощущается запах горящего пластика.
Такое загрязнение воздуха опасно для организма человека. Чем ближе люди находятся к очагу возгорания, тем сильнее вред для здоровья.
В такой ситуации рекомендуется уехать из региона либо закрыть в доме все окна и включить кондиционер. Если такого оборудования нет, на окна следует натянуть влажную ткань.
Нежелательно в это время бывать на улице. Это касается, в первую очередь, пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями.
Однако для москвичек эти меры неактуальны, поскольку воздух не содержит высокой концентрации токсичных веществ. В ближайшие несколько дней смог и запах сохранятся, поскольку направление ветра не изменится.
Опубликовано: Светлана Репина
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