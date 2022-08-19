Евреи в Германии возмущены поведением Шольца

Немецкие евреи возмущены поведением канцлера ФРГ Олафа Шольца, который никак не отреагировал на слова палестинского лидера о "холокосте", учиненном Израилем, сообщает агентство DPA.

Общественное мнение Германии также потрясено тем, что Шольц хранил молчание в течение нескольких часов после этого события; на следующий день он опубликовал несколько твитов.

Напомним, в ходе визита во вторник в Берлин Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с Шольцем заявил, что "Израиль совершил 50 массовых убийств в 50 палестинских городах с 1947 года по сегодняшний день — 50 массовых убийств, 50 холокостов".

Шольца упрекают в том, что он не сразу отреагировал на эти слова, а только на следующий день сделал несколько записей в Twitter. И хотя с момента "досадной" ситуации прошло несколько дней, дело до сих пор имеет большой резонанс в Германии. Особенно среди еврейской общины, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает DW, евреи в Германии уже привыкли к тому, что синагоги нужно охранять, а в кипах лучше не ходить по улице.

Йозеф Шустер, председатель Центрального совета евреев, редко критикующий Берлин, заявил, что релятивизация Холокоста и отсутствие комментариев немецких властей — это "скандал".